AVEZZANO, E’ LA NOTTE DEI FOCARACCI: L’ELENCO DEI FUOCHI IN ONORE DELLA MADONNA DI PIETRAQUARIA

AVEZZANO – Avezzano torna ad illuminarsi per la notte dei focaracci dopo lo stop degli ultimi anni imposto dalla pandemia.

“C’è notevole attesa, non solo da parte dei fedeli, per questa ricorrenza. È una festa sentita da tutti i concittadini di Avezzano – dichiara in una nota l’assessore al Suap Roberto Verdecchia – e siamo felici di aver potuto riaccendere la tradizione dando il via libera ai fuochi ma anche consapevoli che dovrà essere vissuta con prudenza ed intelligenza”.

L’ordinanza del comune sui “focaracci” del 26 aprile 2022 che riporta l’Adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, “prevede l’obbligo per tutti i partecipanti di indossare, nei luoghi all’aperto interessati dall’accensione dei fuochi, la mascherina protettiva delle vie respiratorie ai fini della prevenzione del contagio con esenzione per i bambini di età inferiore ai sei anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa o persone che debbano comunicare con chi necessita della c.d. lettura labiale”.

Ecco l’elenco delle postazioni in area pubbliche e in area privata che hanno richiesto di poter accendere i fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria:

VIA TRARA 104

VIA ROMA N. 301

VIA COLANTONI

VIA LAGO DI SCANNO

VIA ACHILLE GRANDI

VIA COLLEROTONDO

VIA PIE’ LE POGGE N. 11

PIAZZA T. VECELLIO

VIA APPENNINI 78/B

VIA DON MINZONI

PIAZZALE SANTUARIO PIETRAQUARIA

VIA GARIBALDI/ VIA SANT’ANDREA

VIA CALASCELLA

VIA CAMATHIAS 7

VIA LAGO DI SCANNO 5

VIA ALDO MORO 18

VIA ADA NEGRI 355

VIA XX SETTEMBRE 468

PIAZZA DEL MERCATO

VIA CARPACCIO

VIA FROSINONE

VIA SANZIO SNC

VIA MASSA D’ALBE 263

VIA GALENO

VIA PAOLO MARSO

VIA AQUILA 54

VIA PESCHIO VICALE

VIA NUOVA

VIA GRIECO

VIA DEGLI ALPINI

VIA PIE’ LE QUERCE

VIA ADA NEGRI 405

VIA COLLEROTONDO

VIA KOLBE 27

VIA BENEDETTO CAIROLI

VIA IPPOCRATE

VIA GENOVA 1

VIA MASSA D’ALBE (PANORAMICA)

VIA PALERMO