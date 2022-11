AVEZZANO: ERA SCAPPATO NEL CASERTANO PER SFUGGIRE A BLITZ ANTIDROGA, ARRESTATO MAROCCHINO 41ENNE

CASERTA – Era riuscito a sfuggire all’arresto per spaccio di droga in Abruzzo e a rifugiarsi nel Casertano, dove è stato rintracciato e arrestato. In manette è finito un marocchino di 41 anni; la Polizia di Stato lo ha scovato in un’abitazione di Succivo.

Il maghrebino era ricercato perché ritenuto un pusher di coca e hashish, attività illecita che avrebbe svolto in provincia dell’Aquila.

Lo scorso 11 novembre il Gip del tribunale di Avezzano ne aveva ordinato l’arresto, ma il 41enne era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare (il complice è invece finito in manette), scappando a Succivo, dove aveva dei contatti.

I poliziotti del Commissariato di Aversa hanno avuto notizia della sua presenza, hanno osservato i movimenti attorno all’abitazione di Succivo e quando hanno avuto certezza che vi fosse il 41enne, hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato. Il marocchino è stato condotto in carcere.