AVEZZANO: FAMIGLIE DISAGIATE, IL COMUNE DONA PACCHI ALIMENTARI

AVEZZANO – Arrivano i pacchi alimentari per le famiglie disagiate della città segnalate dai servizi sociali e per i senza fissa dimora: in vista delle feste di Natale l’amministrazione comunale apre i cordoni della borsa e affida alle associazioni di volontariato, Expleo integra, Rindertimi, Banco di solidarietà della Marsica “Giovanni Paolo II”, Gruppo di volontariato vincenziano Aic. Italia, che hanno dato disponibilità a collaborare, il compito di distribuire generi alimentari e prodotti di prima necessità ai nuclei familiari maggiormente colpiti dall’emergenza Covid.

“La distribuzione dei pacchi alimentari, che si aggiunge alle tante iniziative dell’Ente nel campo del sociale”, afferma il vice sindaco con delega al sociale, Domenico Di Berardino, “sarà seguita, a stretto giro, da altre iniziative dell’amministrazione verso chi vive situazioni di disagio economico. Il nostro impegno è quello di non lasciare indietro nessuno”.

L’ok della giunta comunale apre la porta alla sottoscrizione dell’intesa con le 4 associazioni chiamate alla distribuzione dei pacchi alimentari: per l’acquisto e distribuzione dei beni di prima necessità l’Ente ha messo a disposizione delle associazioni 18 mila euro. Ognuna riceverà 4.500 euro, mentre il valore dei pacchi spesa che verranno consegnati alle famiglie disagiate dovrà essere di almeno 50 euro per le famiglie con 1 componente; 100 con due; 150 per i nuclei più numerosi. La porta del settore sociale -guidato da Maria Laura Ottavi-, comunque, resta aperta ad altri operatori del terzo settore disponibili a collaborare con il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.