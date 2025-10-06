AVEZZANO: FDI, “OFFESE GRATUITE EVIDENZIANO NERVOSISMO DI PANGRAZIO, TRASFORMISTA DI RAZZA”

AVEZZANO – “Dichiarazioni scomposte e gratuitamente offensive, che non fanno altro che evidenziare il crescente nervosismo del sindaco uscente e l’incapacità di confrontarsi con toni sobri e istituzionali”.

Così in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Avezzano replica al sindaco Gianni Di Pangrazio, in merito al passaggio a FdI, e dunque all’opposizione, di Ernesto Fracassi, eletto nel 2020 nella lista Patto per la Marsica con 278 voti. (Qui il link)

“Rinunciare a una comoda collocazione in maggioranza per passare all’opposizione del governo cittadino è cosa ben diversa dal tradire il ruolo di minoranza assegnato dagli elettori per adagiarsi in maggioranza, condotta quest’ultima che il sindaco uscente ha coltivato con disinvolto cinismo, praticando un sistematico ‘mercato delle vacche’, battezzando assessori e nominando congiunti di consiglieri comunali di qua e di là”, si legge ancora nella nota di FdI.

“Lo stesso Di Pangrazio, del resto – viene sottolineato -, si è caratterizzato come un trasformista di razza, cercando disperatamente alleanze a sinistra e a destra pur di continuare a galleggiare e finendo con il trascurare completamente l’attività amministrativa e le tante problematiche irrisolte della città, ottenendo come unico risultato quello di isolare Avezzano dal contesto regionale e nazionale”.

“Se persone serie e responsabili come il consigliere comunale Ernesto Fracassi abbandonano la maggioranza, lo fanno perché delusi dall’incapacità di questa amministrazione di dare risposta alle problematiche sollevate e affrontate sinora in maniera inconcludente o intempestiva”, conclude FdI.