AVEZZANO – “Alessio Cesareo confermato candidato a sindaco di Avezzano: un segnale di unità e responsabilità per la città”.

Ad annunciarlo è Goffredo Taddei, coordinatore cittadino di Forza Italia, che, dopo settimane di tensioni all’interno di un centrodestra che si presenterà spaccato all’appuntamento elettorale in programma la prossima primavera, ha inviato oggi una nota comunicando il raggiunto accordo con Fratelli d’Italia e Noi Moderati.

In una fantasiosa scia di comunicazioni, che nel tempo ha creato uno strappo tra gli azzurri, è proprio Forza Italia oggi a rompere gli indugi, parlando di “unità” raggiunta con i partiti del resto di una già ridotta coalizione, mentre non è chiaro se tra gli stessi forzisti siano state risanate le crepe che hanno originato uno scontro tra fazioni.

“Il centrodestra compatto guarda avanti”, si legge ancora nella nota che però, allo stesso tempo, conferma che non saranno della partita Lega e Udc, che, come già dichiarato più volte, sosterranno al ricandidato Gianni Di Pangrazio, civico bipartisan.

Dopo giorni di polemiche e dopo due summit conclusi con un nulla di fatto, nei giorni scorsi, erano stati proprio i forzisti guidati dal deputato pescarese Nazario Pagano, segretario regionale del partito, a dichiarare di rappresentare al tavolo la linea regionale al posto di quella locale, opponendosi al via libera ufficiale chiesto invece da FdI rappresentato dal senatore Etel Sigismondi, segretario regionale dei meloniani, ma soprattutto dal capogruppo in Consiglio regionale, l’avezzanese Massimo Verrecchia, che insieme al segretario provinciale azzurro Gabriele De Angelis è tra i fautori della scelta di Cesareo.

E poi, come già ribadito più volte, nel coordinamento abruzzese degli azzurri, l’assessore regionale alla Cultura e al Sociale, l’aquilano Roberto Santangelo, aveva ancora una volta perorato la causa del candidato politico, con il nome di Mario Babbo, entrato nel partito dopo essere stato candidato civico nel 2020 appoggiato anche dal Pd e Italia Viva. Fallita anche l’ipotesi del 74enne avezzanese Antonio Di Matteo, consigliere di amministrazione dell’Inps, ex assessore comunale, per anni ai vertici del Movimento Cristiano Lavoratori, manager pubblico di lungo corso, come componente del Cnel e consigliere di Enpals.

Via libera alla candidatura a sindaco dell’ex questore Alessio Cesareo, scrive quindi Forza Italia: “La conferma di Alessio Cesareo come candidato sindaco di Avezzano rappresenta il risultato concreto di un percorso politico condiviso, frutto della collaborazione e del dialogo costante con le altre forze politiche fin dai primi momenti”.

“L’unità cercata e voluta insieme a Fratelli d’Italia e Noi Moderati è un importante obiettivo raggiunto, che testimonia la volontà comune di costruire un progetto solido e inclusivo per il futuro della città. Il centrodestra compatto guarda avanti, con la consapevolezza che solo attraverso coesione, serietà e visione condivisa si possono affrontare le sfide che attendono Avezzano”, conclude la nota.