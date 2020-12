AVEZZANO, FIABE E LEGGENDE DI NATALE: CORRADO ODDI IN UNO SPETTACOLO IN STREAMING

AVEZZANO – Uno spettacolo per tutta la famiglia che propone una narrazione di storie e leggende che hanno reso celebre la letteratura fantastica e fiabesca del Natale: Il gigante egoista di Oscar Wilde, Canto di Natale di Charles Dickens, Rudolph, la renna dal naso rosso di Robert Lewis May.

Lunedì 21 dicembre, alle 12, sarà trasmesso in Live Streaming su Infomedianews.com e in diretta sul canale 119 del Digitale Terrestre Info Media News per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Avezzano e in replica alle 19,45, lo spettacolo multimediale Fiabe e leggende di Natale di e con Corrado Oddi. Spettacol omultimediale, una narrazione con proiezioni, suoni e musica, una serie di “video racconti” con voce recitante dal vivo, voluto dal comune di Avezzano in occasione delle festività natalizie 2020.

Le fiabe e i racconti più belli narrati dalla voce di Corrado Oddi per entrare in un fantastico mondo fatto di sogni, emozioni, meraviglia, in attesa che arrivi la notte più magica dell’anno. Lo spettacolo rientra nel progetto dell’attore Oddi “Io riparto dai bambini che sanno ascoltare, con la mente, con il cuore, con l’intelligenza pura” con l’obiettivo di sensibilizzare l’uditorio (piccini e grandi) alla lettura espressiva ed al racconto ma soprattutto alla letteratura.

“L’Amministrazione Comunale, presieduta dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, ed il Settore Politiche Culturali della Città di Avezzano, dando prova di una notevole sensibilità artistica e culturale, oltre che a voler rispondere alle esigenze dei cittadini di ogni età e condizione, hanno voluto creare un “dono emozionale” per tutti ed hanno quindi promosso la realizzazione di un evento in streaming che possa raggiungere tutti indistintamente – si legge in una nota – Il comune di Avezzano anche con la chiusura dei teatri, in base delle disposizioni anti covid, ha deciso di non fermare lo spettacolo e di farlo ripartire, almeno per il momento, attraverso lo streaming”.

