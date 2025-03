AVEZZANO: FORZA ITALIA A SINDACO DI PANGRAZIO, “LIBERTA’ DI INFORMAZIONE, NO A POLITICA CON BAVAGLI”

AVEZZANO – “Il sindaco pro tempore Gianni Di Pangrazio, a quanto pare, non pago di ricevere provvedimenti di archiviazione per le querele sporte nei confronti di consiglieri comunali non appartenenti alla sua squadra, ora si diletta a proporre azioni civili nei confronti di giornalisti pubblicisti che nulla fanno se non svolgere il proprio lavoro in maniera diligente”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Avezzano Mario Babbo, Tiziano Genovesi e Goffredo Taddei, di Forza Italia, stigmatizzando “l’atteggiamento poco ortodosso utilizzato dal primo cittadino” che ha avviato un’azione presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Avezzano nei confronti di un giornalista di SITe.it accusandolo di diffamazione a mezzo stampa e ha richiesto un risarcimento danni di 200mila euro.

“L’ultimo episodio riguarda il giornalista Claudio Abruzzo della testata online Site.it – ricordano i consiglieri -, che ha osato parlare di concorsi pubblici all’interno del Comune di Avezzano riprendendo e virgolettando alcune criticità già portate all’attenzione dei social da altri utenti ‘qualificati’ nei quali, anche tecnicamente, a nostro avviso, si può solo ravvisare il fastidio del primo cittadino ma mai una diffamazione a mezzo stampa. Ricordando al sindaco che l’art. 21 della Costituzione Italiana sancisce come principio inderogabile la libertà di parola e conseguentemente anche di critica, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al giornalista”.

“Il sindaco – osservano – avrebbe potuto rispondere, chiedere una rettifica dell’articolo o proporre personalmente – e a sue spese – una denuncia. Giammai, a nostro avviso, avrebbe dovuto mettere a rischio i soldi dei cittadini per pagare legali o spese di giudizio in caso di condanna dell’Ente qualora risultasse soccombente nell’eventuale giudizio. Non è con la ricerca di bavagli che si fa politica”.

“Riteniamo che vi siano metodi più consoni quali certamente il confronto, anche quando lo stesso dovesse risultare particolarmente scomodo. Per questo motivo FI, al cospetto di metodi che non condivide nonché di un sindaco che troppo spesso si appalesa come ‘uomo solo che impone la sua linea di pensiero’, rivendica per il futuro un diverso progetto politico che possa essere realmente inclusivo e pacificatore per Avezzano”, concludono i consiglieri di Forza Italia.