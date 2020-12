AVEZZANO, FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA PER “COMPRA ITALIANO” E “IO HO QUEL CHE HO DONATO”

AVEZZANO – “La campagna #compraitaliano è una iniziativa che il partito ha lanciato in tutta Italia alla quale anche l’Abruzzo e Avezzano hanno aderito con grande entusiasmo”.

Così, in una nota, i dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale annunciano che saranno presenti con un gazebo in piazza Risorgimento ad Avezzano, domenica 20 dicembre, dalle 10.30 alle 13, per promuovere le campagne #Compraitaliano e #iohoquelchehodonato. La duplice iniziativa è stata assunta dai coordinamento provinciale e marsicano di Fratelli d’Italia in collaborazione con il circolo cittadino.

“Fratelli d’Italia – si legge nella nota – si è sempre battuta per sostenere le aziende e i prodotti italiani, ma quest’anno, a causa della crisi economica legata alla pandemia, momento storico in cui è in gioco la sopravvivenza stessa del nostro tessuto sociale ed economico, è più che mai importante acquistare prodotti possibilmente abruzzesi per fare i regali di Natale. Sarà nostra cura fornire a chi vuole aderire a questa campagna e hanno già acquistato i loro regali fornire una carta da regalo con cui impacchettare il dono. Il nostro obiettivo è che questo hashtag, #compraitaliano, specialmente se tutti seguiranno questo esempio, diventi virale e dia un piccolo contributo per combattere un altro virus, questo sì insidioso e perfido: il Covid 19”.

“I ragazzi di Gioventù Nazionale, al contempo si occuperanno della campagna #iohoquelchehodonato, che consiste nella raccolta di abiti, giocattoli e beni di prima necessità per un Natale di solidarietà. Saranno ovviamente rispettate le disposizioni sul distanziamento sociale, ma a tutti coloro che interverranno sarà possibile lasciare il proprio contributo. Tutta la popolazione è invitata a partecipare”.

