AVEZZANO: FURTI AUTO E IN ATTIVITA’ COMMERCIALI, OBBLIGO DIMORA PER UNA COPPIA RESIDENTE IN CITTA’

AVEZZANO – In piena notte avevano sottratto tabacchi e strumenti per il fumo elettronici da un distributore automatico installato in una tabaccheria della città, infrangendo il vetro con strumenti atti allo scasso.

Questa mattina i poliziotti del Commissariato di Avezzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo e una donna, entrambi responsabili di furto.

Alla coppia è stato inoltre attribuito, dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato, il furto dell’auto commesso, di recente, ai danni di un parroco della città.

L’attività investigativa, avviata a seguito delle denunce sporte dalle parti offese, ha consentito, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in città, di ricostruire gli spostamenti degli autori dei furti e di identificarli compiutamente.

Nelle dettagliate informative di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria sono stati evidenziati gravi e precisi indizi di reità dell’uomo e della donna, che hanno portato al provvedimento della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Avezzano, aggravato dalla permanenza domiciliare nelle ore notturne e dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma quotidiana presso il Commissariato, eseguito oggi.