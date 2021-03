AVEZZANO, GAFFE DI PANGRAZIO SU “ACCELERAZIONE” VACCINI: “190MILA EURO PER FARE QUESTE FIGURE”

AVEZZANO – “Dobbiamo accellerare sui vaccini”.

Una “L” di troppo, una gaffe che ha incorniciato la foto di un post su facebook del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che non è passata inosservata. E a poco è servito cancellare l’errore: “Uno staff di giornalisti, collaboratori personali e altro che costano annualmente alla collettività avezzanese 190 mila euro, fanno fare al povero Di Pangrazio simili figure”, commenta il consigliere comunale di minoranza Stefano Lanciotti.

Acclarato il refuso, lo staff si è affrettato a rimuovere il post e a sostituire la foto ma era già troppo tardi, visto che c’erano già diversi screen salvati a testimonianza della pubblicazione: lo stesso Lanciotti, nei giorni scorsi, aveva denunciato come “l’attività in cui Di Pangrazio si è impegnato a fondo è quella relativa alla creazione del suo nutrito e variegato staff”, e come “alla fine della giostra, le 10 (dieci) persone dello staff di Di Pangrazio costano alla collettività di Avezzano circa 190mila euro annui”.

[mqf-dynamic-pdf]