AVEZZANO: GENOVESI, “EPISODI DI VIOLENZA OGNI GIORNO, SERVONO AZIONI STRAORDINARIE, UOMINI E MEZZI”

AVEZZANO – “Tre giorni, tre episodi di violenza. Sono io che vedo Avezzano poco sicura oppure è un problema oggettivo?”.

Lo scrive Tiziano Genovesi, consigliere comunale di Avezzano in quota Forza Italia, in riferimento ad un caso di tentato femminicidio, alla lite finita a coltellate alla stazione e all’aggressione ai danni di autisti della Tua, la società del trasporto unico abruzzese.

“Sono ormai anni che nessuno prende sul serio il tema della sicurezza – aggiunge – Da Palazzo di Città pensano che le riunioni nelle chiese con i cittadini, staff e fotografi al seguito possano risolvere i problemi”.

“Ci vuole un’azione vera: qualcuno che chieda insistentemente al prefetto azioni straordinarie di controllo del territorio su base settimanale, e qualcuno che con forza rivendichi l’incremento di uomini e donne dello Stato per la tutela del territorio. Servono uomini e mezzi, soprattutto in estate, quando c’è un aumento dei flussi migratori per il lavoro nei campi e un ulteriore transito di operatori e vettori nelle campagne della Marsica”.

“Invece di fare i TikTok, sedetevi ai tavoli istituzionali”, conclude.