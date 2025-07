AVEZZANO: GENOVESI (FI), “RISCHIO ESCALATION CRIMINALE”

AVEZZANO – “Ad Avezzano assistiamo a un preoccupante aumento di episodi criminosi, con una escalation che sta mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Questa mattina un supermercato della zona nord è stato assaltato da una banda criminale che ha aggredito un autista e seminato il panico tra i cittadini. Solo pochi giorni fa un’altra violenta incursione ha visto malviventi speronare auto, fuggire a tutta velocità e costringere la Polizia a sparare colpi di avvertimento.”

Così, in una nota, Tiziano Genovesi, consigliere al Comune di Avezzano (L’Aquila), in quota Forza Italia, che da mesi denuncia la “crescente insicurezza in città”.

“Siamo vicini alle vittime di questi eventi criminosi e ringraziamo le Forze dell’Ordine e la vigilanza privata per l’intervento tempestivo. Ma non è più sufficiente: serve un rafforzamento immediato della presenza dello Stato sul territorio. Più uomini e verità da parte dell’amministrazione comunale che continua a sminuire una situazione non più rinviabile. Non possiamo lasciare Avezzano in balìa delle bande ed è ora che il sindaco Gianni Di Pangrazio esca dalle stanze del potere e inizi a raccontare ai cittadini cosa sta facendo per risolvere il problema”, spiega Genovesi.

“Nonostante i dati ufficiali, resi noti dal Prefetto, mostrino un calo dei reati, la percezione di insicurezza è forte e reale. È urgente quindi istituire una vera cabina di regia tra Prefettura, Comune e rappresentanti del territorio per attuare un piano straordinario di sicurezza urbana”.

“Il nostro impegno sarà, come sempre, a 360 gradi – conclude Genovesi – perché la sicurezza è un diritto fondamentale e continueremo a sollecitare interventi concreti finché ogni cittadino potrà tornare a vivere serenamente la propria città”.