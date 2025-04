AVEZZANO: GENOVESI, “MICROCRIMINALITA’ SI CONCENTRA IN AREE DEGRADATE, SERVE SVOLTA URBANISTICA”

AVEZZANO – “Avete notato che la microcriminalità si concentra sempre negli stessi luoghi? Non è un caso. Degrado urbano, abbandono e scarsa illuminazione creano il contesto ideale per lo spaccio, la delinquenza e l’insicurezza. Per cambiare davvero le cose, non bastano le telecamere: serve un nuovo approccio, serve riprogettare la città”.

Lo afferma Tiziano Genovesi, consigliere comunale ad Avezzano di Forza Italia, ex Lega, e già candidato sindaco alle ultime comunali, battuto al ballottaggio da civico Gianni Di Pangrazio. Ad Avezzano si tornerà al voto nella primavera 2026.

“Avezzano del futuro va progettata partendo dall’urbanistica della sicurezza: eliminare anfratti inutilizzati, illuminare meglio strade e piazze, rigenerare le aree degradate e restituire dignità agli spazi pubblici. Nelle prossime riunioni dell’Urban Center avvierò un confronto operativo con colleghi e tecnici per definire interventi concreti, che mettano al centro la riqualificazione urbana e la prevenzione sociale”, aggiunge Genovesi.

“Un primo segnale positivo c’è già stato: grazie all’iniziativa di imprenditori privati, diverse zone critiche della città sono state trasformate e al loro posto sono sorte nuove costruzioni. È questa la strada: costruire sicurezza attraverso la qualità urbana. Serve una visione chiara e un forte partenariato pubblico-privato per ridisegnare insieme Avezzano. Una città bella è una città sicura”, conclude Genovesi.