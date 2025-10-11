AVEZZANO – “A distanza di dieci giorni dalla mia richiesta di accesso agli atti, il sindaco continua a non consegnare la documentazione sullo stadio dei Pini, nonostante la legge lo obblighi a farlo entro cinque giorni. Un silenzio che pesa, perché la verità è scomoda: lo stadio non era pienamente agibile, una certificazione era scaduta dal 2018, mancavano vie di fuga e segnaletica di sicurezza”.

A rompere le uova nel paniere al sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, che dopo trent’anni di chiusura ha inaugurato il 26 settembre lo stadio dei Pini di Avezzano, assieme alla consigliera comunale Concetta Balsorio e al presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei, è il consigliere comunale di Forza Italia, Tiziano Genovesi, che affrontò Di Pangrazio al ballottaggio come candidato sindaco, ai tempi leghista, alle elezioni del 2020.

Spiega ancora Genovesi, sul suo profilo facebook: “è una inaugurazione farsa, con ragazzi e famiglie ignari dei rischi. Questo non è amministrare. È propaganda sulla pelle dei cittadini, nel pieno di una campagna elettorale che sembra contare più della sicurezza e della trasparenza. Avezzano merita rispetto, non sceneggiate. Mi chiedo come si possa fare una cosa del genere purtroppo ma il sindaco soffre della sindrome della inaugurazione spasmodica”.

Al quotidiano Il Centro Genovesi aveva rivelato che dopo la richiesta di accesso agli atti, “mi hanno convocato per una riunione ma delle carte che ho richiesto neanche ancora l’ombra”.

In particolare Genovesi ha chiesto ai tecnici del Comune i certificati di agibilità e prevenzione incendi, la documentazione tecnica strutturale, i provvedimenti di limitazioni, chiusure e prescrizioni in essere, stato delle manutenzione e piani di adeguamento, messa a norma eventuali convenzione o contratti di gestione con associazioni e soggetti terzi.

“La struttura versa in uno stato di degrado, dietro le telecamere dell’inaugurazione”.

Genovesi ha anche segnalato il curioso caso rappresentato dal fatto che la consigliera Concetta Balsorio, docente alle attività sportive scolastiche, avrebbe allenato i suoi alunni prima dell’inaugurazione, “a quale titolo, visto che non ci sono convenzioni al riguardo?”, si chiede Genovesi.