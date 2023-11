AVEZZANO: GIGI D’ALESSIO PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI NATALE

AVEZZANO – Sarà Gigi D’Alessio l’ospite della 23esima edizione del concerto di Natale.

L’appuntamento, organizzato come sempre da Harmonia Novissima in collaborazione dal Comune di Avezzano (L’Aquila) con il patrocinio della Regione Abruzzo e il contributo di diverse realtà del territorio, sarà in cattedrale giovedì 14 e venerdì 15 dicembre dalle 20.45.

Questa mattina la presentazione ad Avezzano.

Per l’occasione, come di consueto, verrà consegnato anche il premio alla carriera intitolato ad Anna Luce, giovane donna scomparsa nel 2000, che contribuì all’ideazione dell’evento Concerto di Natale.

Il concerto, condiviso come sempre con il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, e con il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, è stato istituzionalizzato nel 2000 dal Comune di Avezzano e quest’anno godrà della collaborazione della Rai. Condurrà Gianmaurizio Foderaro.

Biglietto unico da 55 euro. Info: 392.0482900.