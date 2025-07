AVEZZANO: GLI EX ALUNNI DELLA QUINTA B DEL GALILEI FESTEGGIANO I 45 ANNI DAL DIPLOMA

AVEZZANO – Simpatica réunion con un pizzico di nostalgia per i giovanotti di allora (oggi affascinanti signori e stimati professionisti) che nel 1980 conseguirono il diploma di maturità classica all’Istituto Tecnico per Geometri “Galileo Galilei” di Avezzano (L’Aquila).

La V B di un tempo, giovedì 3 luglio si è ritrovata per festeggiare i 45 anni dal diploma: una classe d.o.c., che ha promesso e mantenuto quelle eccellenze in nuce, giovani di belle speranze che sono diventati ufficiali, generali, professori universitari, valenti imprenditori e che, originari del nostro Territorio regalano orgoglio e lustro all’Italia, costituendo un ottimo esempio per le future generazioni.

L’anno era il 1980 e della splendida ex 5^ B ecco tutti i nomi: Gioacchino Angeloni, Vincenzo Barbati, Marcello Blasetti, Roberto Caringi, Domenico Carusi, Loreto Ciaccia, Domenico Ciamei, Giuseppe Crescenzi, Pasquale Di Cicco, Americo Di Marco, Gabriele Di Matteo, Paolo Di Stefano, Sergio Fallocco, Giuseppe Felli, Berardo Massaro, Claudio Mazzoni, Lamberto Paris, Francesco Tersigni, Manlio Tiberi, Salvatore Valente, Maurizio Vitale.