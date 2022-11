AVEZZANO: GRAVE LUTTO DI DMC MARSICA PER MORTE CICCHINELLI, “PERSA UNA GRANDE RISORSA”

AVEZZANO – Il Consiglio di amministrazione della DMC Marsica, i soci, tutti esprimono profondo cordoglio ai familiari, agli amici, a tutti, per la perdita del caro amico Augusto Cicchinelli.

“Augusto era un uomo solare e propositivo”, si legge in una nota di DMC, “che è stato sempre a supporto delle buone pratiche e delle attività di cooperazione e sviluppo del nostro territorio, un pilastro importante che ci ha supportato ed aiutato per la realizzazione e la stesura di numerosi progetti. La perdita di Augusto oggi, non è soltanto una perdita affettiva ma la perdita di una risorsa importante per lo sviluppo del nostro territorio. Va il nostro Cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia, in particolar modo a suo figlio Giuliano e a sua moglie Victoria Dejean”.