AVEZZANO: IL 6 NOVEMBRE CONVEGNO UDC CON PRESIDENTE CESA, “TRADIZIONE CHE GUARDA AL FUTURO”

AVEZZANO – “Futuro presente. Giovani, famiglie e comunità: costruire insieme progetti di vita”: un momento di confronto e di proposta “sulle sfide che attendono il territorio marsicano e le sue realtà civiche”.

Un appuntamento “di grande valore politico e sociale” – si legge in una nota – quello promosso dall’Unione di Centro di Avezzano, che si terrà giovedì 6 novembre, alle ore 17, presso la Sala Irti (Via Giansenrico Fontana, 6 – Avezzano).

Un incontro che arriva in piena campagna elettorale in vista delle elezioni in programma la prossima primavera, che vedranno l’Udc scendere in campo a sostegno del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio. Per l’occasione, sarà ufficialmente nominato il Direttivo dell’Udc di Avezzano, “a testimonianza del percorso di rinnovamento e di radicamento territoriale del partito”.

E ad aprire i lavori sarà proprio il primo cittadino, con i saluti istituzionali. Seguirà l’intervento di Federica Collalto, consigliere comunale di Avezzano e coordinatore del Comitato Comunale UDC, promotrice dell’iniziativa che mira a rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e mondo giovanile.

Il momento centrale sarà l’intervento del presidente del Consiglio Nazionale UDC, Lorenzo Cesa, che approfondirà i temi legati alla coesione sociale, al sostegno alle famiglie e al ruolo dei giovani nella costruzione del futuro del Paese. Previsto anche il contributo della senatrice Paola Binetti, da sempre impegnata nelle politiche a favore della persona e dei valori della comunità. Tra gli ospiti che interverranno figurano anche Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc e sindaco di Fossacesia (Chieti), che porterà il contributo al dibattito e al confronto sui temi centrali del convegno.

L’incontro si inserisce nel percorso politico dell’Udc che, con il motto “Tradizione che guarda al futuro”, rinnova il proprio impegno “per una Avezzano più unita, solidale e proiettata verso uno sviluppo armonico dell’intera Marsica”.

Nel corso dell’incontro – viene spiegato nella nota – si terrà una tavola rotonda di approfondimento sulle principali sfide che la politica contemporanea è chiamata ad affrontare: il ruolo della famiglia nella società, il rapporto intergenerazionale tra nonni e giovani, le difficoltà quotidiane dei ragazzi nel costruire un futuro stabile e il compito delle istituzioni nel garantire benessere, welfare e qualità della vita dei cittadini.

Numerosi saranno gli esperti e i rappresentanti del territorio che offriranno il proprio contributo nei vari panel tematici.

Dichiara Federica Collalto, coordinatore del Comitato Comunale UDC Avezzano: “Questa iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito politico i valori fondanti della nostra comunità: la famiglia, il lavoro, la solidarietà tra generazioni e l’ascolto dei giovani. Avezzano e la Marsica hanno bisogno di una politica che sappia costruire ponti, non muri, e che metta la persona al centro di ogni scelta. È da qui che vogliamo ripartire, con una visione concreta e condivisa del futuro”.