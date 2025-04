AVEZZANO: IL PROCURATORE GRATTERI INCONTRA GLI STUDENTI, “MAFIE SFRUTTANO TRAPPOLA WEB”

AVEZZANO – I rischi del web, da tenere presenti insieme alle opportunità del mondo digitale. Non solo perché il cyberbullismo e la pedofilia sono in agguato, non solo perché il dark web è un luogo ideale per le attività illegali, ma anche perché le mafie hanno capito la capacità seduttiva dei social e li usano per trovare nuovi adepti.

Anche questi temi al centro del dialogo che il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata, ha avuto ad Avezzano (L’Aquila) con gli studenti.

L’iniziativa, coordinata dal prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, si è svolta ieri al Castello Orsini del capoluogo marsicano.

Presenti non solo le scuole, ma anche gli amministratori comunali, a partire dal primo cittadino, Giovanni Di Pangrazio, con l’assessore alla Sicurezza, Cinzia Basilico, e i consiglieri Antonio Del Boccio e Maurizio Seritti.

È nell’introduzione che Gratteri ha toccato i temi caldi dell’attualità vissuta dai ragazzi e, in particolare, quelli del web e del digitale.

“Cercano manovalanza, si rivolgono a voi ostentando ricchezza, per catturare la vostra attenzione, per illudervi con il fascino della bella vita”, ha detto il procuratore in riferimento alla criminalità organizzata, aggiungendo poi che si tratta di una vita che chi cade nella trappola non farà mai, finendo invece ad alimentare le fila della manovalanza della criminalità.

Gratteri ha chiesto ai ragazzi di fare attenzione, di scegliere la legalità, di evitare le scorciatoie e di denunciare alle prime avvisaglie del bullismo e dell’adescamento sessuale.

E a quei ragazzi che gli domandavano com’è la vita sotto scorta, tra privazioni e limiti, ha risposto: “La forma più alta di libertà è impegnarsi per ciò che è giusto e vivere con onestà”.