AVEZZANO: IN 400 PER LA “FUCINO HALF MARATHON” DA OLTRE 21 CHILOMETRI TRA AVEZZANO E BORGO OTTOMILA

AVEZZANO – Tutto pronto oggi ad Avezzano (L’Aquila) per la Fucino Half Marathon, organizzato dal comitato provinciale Uisp di L’Aquila.

Si corre sulla distanza di 21,097 chilometri – si legge in un comunicato – con partenza alle 10:00 da piazza della Repubblica, per un tragitto andata e ritorno, chiuso al traffico veicolare, tra Avezzano e Borgo Ottomila per rientrare nel centro cittadino marsicano.

Sono attesi circa 400 atleti alla partenza con l’Abruzzo a fare gli onori di casa e ad accogliere le tante società podistiche provenienti da Marche, Umbria, Emilia Romagna, Campania, Molise e Lazio.

Il titolo di campione nazionale Uisp di mezza maratona verrà assegnato ai primi di ognuna delle 22 categorie in ambito individuale.

Concorreranno al campionato nazionale di società, le prime tre società maschili e due società femminili sommando i punti degli atleti di tutte le categorie da seniores a veterani (12 maschili e 10 femminili), senza nessuno scarto. Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte dai soli tesserati Uisp. Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati individuali

Oltre a ricevere la medaglia celebrativa da finisher a fine gara e la presenza di cinque ristori dislocati ogni 5 chilometri (più quello finale all’arrivo), un elemento di valido aiuto nella gestione dello sforzo di ciascun partecipante sono i “pacer”, atleti che corrono con i palloncini sulla testa su cui c’è scritto il tempo (1h20′ – 1h30′ – 1h40′ – 1h50′ – 2h00′) entro il quale finiranno la gara, accompagnando al traguardo gruppi grandi o piccoli di podisti a un passo per lo più costante.

“Le condizioni meteo sono in netto miglioramento ed il clima sarà ideale per correre al meglio – è il commento dell’avvocato Liberato Taglieri, a nome della Uisp provinciale di L’Aquila –. Il lato positivo di questa manifestazione è vedere la città di Avezzano invasa da una moltitudine di podisti. Per questo ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale, la Fondazione Carispaq, la Uisp nazionale e regionale per il settore di atletica leggera, la Cooperativa Sociale Leonardo e tutti coloro che renderanno possibile la realizzazione di questa manifestazione, affinchè diventi trainante per valorizzare non solo Avezzano ma anche l’intera Marsica”.