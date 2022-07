AVEZZANO: IN ARRIVO BANDO PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO

AVEZZANO – Avezzano, start ufficiale all’operazione completamento per il Comune Nuovo. Nella prossima settimana il dirigente del settore Lavori Pubblici Antonio Ferretti darà il via al bando per la gara europea relativa alla progettazione dell‘ultimazione dell’opera, con direzione lavori e sicurezza, aprendo la strada al successivo affidamento.

“La svolta è arrivata – ricorda il consigliere comunale Ignazio Iucci- ad inizio anno, con 5 milioni del PNRR: l’amministrazione Di Pangrazio aveva deciso di puntare su un bando nazionale per chiudere la partita con la storica incompiuta. Il decreto del Ministero dell’Interno prevedeva fondi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. I comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti potevano richiedere al massimo 5 milioni di euro e abbiamo puntato all’intera somma”.

Somma che arriva nelle casse comunali in tranche di finanziamento così ripartite: 771 mila euro nel 2022, 1 milione e 600 mila nel 2023, 1 milione e 74 mila nel 2024, 779 mila euro nel 2025 e 681 mila euro nel 2026.