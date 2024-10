AVEZZANO: IN ARRIVO UN NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO ANTISISMICO PER PALAZZI E STRUTTURE PUBBLICHE

AVEZZANO – Si arricchisce di un nuovo elemento il programma di attenzione alla sicurezza sismica della città da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila).

Il 15 ottobre prossimo, infatti, nella sala Irti della ex scuola Montessori, in centro città, si terrà la presentazione di un innovativo sistema di monitoraggio antisismico dinamico degli edifici e strutture pubbliche. Si tratta del sistema denominato SHM BOARD, una tecnologia innovativa che raccoglie ed all’elabora dati H24. Il monitoraggio consente la misurazione metodica e continua di alcune caratteristiche rappresentative del comportamento dinamico degli elementi strutturali di una costruzione la cui salvaguardia è vitale per la sicurezza I sensori seguono l’evoluzione di eventuali cause di riduzione della capacità di risposta dovute a eventi naturali, come un sisma, invecchiamento fisiologico dei manufatti o degrado dei materiali di costruzione. Una tecnologia elaborata e creata dalla Società West Aquila srl, spin off della Università degli Studi dell’Aquila, con il Tecnopolo d’Abruzzo con sede all’Aquila.

L’incontro presso la ex Montessori servirà per presentare, con tecnici ed esperti, le caratteristiche e le sue potenzialità soprattutto in fase di prevenzione antisismica, argomento sul quale la città di Avezzano, che ha compiuto un’opera profonda di rinnovamento degli edifici scolastici, vuole essere sempre più all’avanguardia a livello nazionale.