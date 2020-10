AVEZZANO: INAUGURATA MINI BIBLIOTECA A SANTUARIO PIETRAQUARIA

AVEZZANO – Sul piazzale della chiesa di Pietraquaria di Avezzano, sul monte Salviano, è stata inaugurata la mini biblioteca , realizzata su un basamento di ferro e legno dal noto commerciante avezzanese Vincenzo Nino Gentile, che lo ha dedicato alla sua famiglie e ne ha fatto dono alla Cittadinanza tramite l’Associazione Credici, che ne curerà la gestione.

Al termine della messa domenicale, e lo svelamento, padre Orante D’Agostino, rettore del Santuario della Pietraquaria, ha benedetto il cippo che Laura e Giulio Gentile hanno consegnato formalmente al presidente di Credici Pierluigi Palmieri.

Questi ha sottolineato “la forte valenza dell’idea di Gentile, che non è “un addetto ai lavori” ma è dotato di rara sensibilità per la cultura e ha illustrato le modalità per la fruizione dei libri che saranno messi a disposizione di tutti. I primi libri li hanno inseriti gli autori Orante Elio D’Agostino ( Il Santo di leonessa) e Pierluigi Palmieri (Il Cilindro nel Coniglio). Giulio Gentile ha aggiunto il romanzo Polvere di Lago di Francesco Proia

