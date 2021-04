AVEZZANO, INAUGURATA SCUOLA “SANRO PERTINI”: GREEN E ANTISISMICA

AVEZZANO – È stata inaugurata la nuova scuola elementare ‘Sandro Pertini’ di Avezzano, in via Sandro Pertini, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti del plesso scolastico. L’edificio, realizzato da Cari Costruzioni, azienda edilizia che si occupa di restauri, costruzioni e manutenzioni edili e stradali, è stato ultimato alla fine del 2020, e andrà ora a sostituire i vecchi edifici che si trovano in via Fucino e via Garibaldi.

Una scuola all’avanguardia, sicura, con spazi ampi in grado di garantire un adeguato distanziamento e un ricambio di aria naturale, indispensabili in questo particolare periodo storico, ma anche antisismica e a basso impatto ambientale, realizzata utilizzando materiali innovativi. Per le fondazioni dell’edificio, trovandosi in una zona paludosa, sono stati utilizzati pali drenanti, mentre la struttura è interamente in Xlam, ignifugo, insonorizzante e in grado di offrire un maggior efficientamento energetico, e la coibentazione ottenuta con un cappotto termico.

L’edificio è stato realizzato in legno, utilizzando la tecnologia Xlam, che garantisce una estrema resistenza sismica e ottime prestazioni energetiche. Il sistema di costruzione Xlam utilizza pannelli lamellari di legno massiccio, realizzati incollando strati incrociati di tavole. Questo consente di ottenere un fabbricato rigido ma, allo stesso tempo, in grado di dissipare in modo efficiente l’energia, garantendo duttilità e una maggior resistenza in caso di eventi sismici. La scuola Pertini ha ottenuto, inoltre, la certificazione Casaclima, importante riconoscimento alla alta qualità dell’edificio.

“Un progetto importante per la città di Avezzano, che offre ai bambini un luogo sicuro in cui studiare e formarsi. – commentano Dionisio Graziosi, direttore tecnico del progetto e Camilla Rubei, amministratore dell’azienda – Quando ci è stato affidato l’incarico, abbiamo pensato a qualcosa che potesse integrarsi alla perfezione con l’ambiente circostante, con il minor impatto possibile, e che fosse innovativo nei materiali e nella costruzione, per guardare con ottimismo al futuro”.