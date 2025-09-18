AVEZZANO: INAUGURATE AULA MAGNA E AREA SPORTIVA AL “LICEO VITRUVIO”, INVESTIMENTO DA OLTRE 1,8 MLN

AVEZZANO – “Nelle mani dei nostri studenti consegniamo l’avvenire della comunità: la nuova Aula Magna e l’area sportiva del ‘Vitruvio’ sono il segno concreto di un investimento che parla di futuro”.

Con queste parole il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e il vice presidente, Gianluca Alfonsi, hanno aperto la cerimonia di inaugurazione al Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano, sottolineando la valenza storica di un’opera da quasi due milioni di euro “che trasforma il liceo in una vera cittadella scolastica”.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale Mario Quaglieri, il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Dino Iacutone, il direttore generale della Provincia, Paolo Collacciani, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il vice sindaco Domenico Di Berardino e la dirigente scolastica Nicolina Tania Ulisse, insieme al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci e al vescovo dei Marsi Giovanni Massaro. A moderare i lavori la giornalista Gioia Chiostri.

“Qui si sviluppano le vostre conoscenze, quelle intime e quelle vere – ha dichiarato Caruso – È importante che questo istituto, tra i più numerosi della Provincia, possa contare su spazi prestigiosi e funzionali. Questi luoghi vanno vissuti con orgoglio per il proprio territorio: prima di ogni cosa siamo cittadini dei luoghi dove siamo nati e viviamo, ed è da qui che si traccia anche il vostro futuro. Nelle vostre mani consegniamo l’avvenire della nostra comunità”.

“Un giorno importante per la comunità, per le amministrazioni regionale, provinciale e comunale e per tutta la Marsica – ha aggiunto Alfonsi – È stato un percorso lungo, fatto di messa in sicurezza e di interventi con finanziamenti importanti, per restituire a questa realtà il giusto peso e la giusta dignità. Da giovane studente vitruviano mi battevo per ottenere questo spazio e vederlo oggi rinato mi riempie di orgoglio. Con queste due opere diamo vita a un campus senza precedenti in cui sport e cultura camminano insieme, a beneficio degli studenti e della comunità”.

Il progetto, realizzato dalla SM Costruzioni con sede all’Aquila, ha visto un investimento di 1.660.000 euro di fondi provinciali per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio che ospita la nuova Aula Magna, trasformata in uno spazio polifunzionale di prestigio, e 187.800 euro di risorse Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la realizzazione della nuova area sportiva all’aperto.

“Ottimo gioco di squadra e ottima sinergia tra il nostro Comune, la Provincia e la Regione. – ha sottolineato il primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, presente alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina – I primi complimenti vanno al presidente Caruso e al vicepresidente Alfonsi, che hanno saputo ridare vita e vigore ad un progetto iniziato 15 anni fa e rimasto fermo per troppo tempo, quello dell’aula magna. A questo taglio del nastro, dal valore anche sociale, ne è stato abbinato un altro, quello della nuovissima area sport. Un plauso va indirizzato anche alla preside Nicolina Tania Ulisse, ai docenti e alle professoresse che, come sempre, impiegano un’energia strepitosa quando si tratta di progetti che coinvolgono soprattutto i ragazzi: i giovani sono e rappresentano la nostra prima risorsa, sono i nostri occhi sul domani. Oggi abbiamo inaugurato due luoghi sociali, aggregativi, due laboratori di crescita e di possibilità: un’eredità che parla da sola”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’ingegnere Alessia Fagnani, dirigente del settore Edilizia scolastica della Provincia dell’Aquila, al responsabile unico del progetto, Alessandro Ialongo, a tutte le figure tecniche dell’Ufficio per l’area Marsica, “per la professionalità e la dedizione che hanno reso possibile la realizzazione delle opere”.

“La Provincia dell’Aquila – hanno concluso Caruso, Alfonsi e Iacutone – continuerà a investire con convinzione nella scuola, perché è qui che si costruisce il futuro delle nostre comunità”.