AVEZZANO, INAUGURATO NUOVO CAMPO DELL’ISWEB AVEZZANO RUGBY

AVEZZANO – Una giornata storica, quella vissuta ieri pomeriggio dall’Isweb Avezzano Rugby che ha inaugurato il nuovo campo da gioco in erba sintetica di ultima generazione. Un’opera a lungo attesa che finalmente ha visto la luce alla presenza di una nutrita presenza di autorità e pubblico. Il campo, realizzato secondo le normative di World Rugby, accoglierà il settore giovanile e la squadra seniores per allenamenti e rifiniture in vista delle partite di campionato.

Il costo totale dei lavori è stato di circa 400mila euro, di cui 85mila euro a carico del Comune di Avezzano ed il resto coperto dall’Avezzano Rugby che è riuscito ad ammortizzare parte della spesa grazie al sostegno dei Consiglieri regionali Giorgio Fedele e Massimo Verrecchia.

Oltre ai dirigenti e allo staff tecnico dell’Isweb Avezzano Rugby, erano presenti il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, l’assessore comunale Pierluigi Di Stefano, l’assessore regionale Mario Quaglieri, i consiglieri regionali Giorgio Fedele e Massimo Verrecchia e Giorgio Morelli e Antonio Luisi entrambi alla vice presidenza della Federazione Italiana Rugby.

“Un evento che possiamo ricordare con emozione e vanto – ha affermato Alessandro Seritti, presidente dell’Isweb Avezzano Rugby -. L’orgoglio, nel vedere realizzato questo campo su cui cresceranno le future generazioni di rugbisti che indosseranno la maglia giallonera, è tanto. Abbiamo un impianto all’avanguardia, ma non ci fermeremo di certo qui: entro la fine dell’anno interverremo sulla viabilità, anche grazie all’impegno del Comune di Avezzano che ha promesso questa miglioria. In tanti ci hanno supportato e aiutato in questo percorso, dai vertici regionali a quelli locali, ed a loro va la mia più sincera gratitudine”.

Prosegue Seritti: “Sono il presidente di questa società, ma rappresento un gruppo di soci, di compagni di viaggio ma, prima di tutto, di amici. È un sogno che si realizza e posso garantire che ci daremo ancora per fare crescere questo impianto sportivo. La preparazione del sottofondo, delle canaline perimetrali per la raccolta acqua e dell’impianto di irrigazione è stata opera della ditta ‘Il verde per passione’ di Giovanni Maceroni mentre il manto sintetico è prodotto dalla Limonta Sport spa, azienda leader nel settore. La posa a terra, invece, è stata affidata alla ditta Cogesa di Chieti. Il Rup è stato affidato all’ingegnere Gianpaolo Torrelli mentre la sicurezza è stata affidata all’ingegnere Renato Giorgetti”.

“Stiamo proseguendo un’avventura importante e significativa per la città di Avezzano – ha sottolineato il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio -, che si sostanzia di un impegno costante e concreto assunto da parte di questa amministrazione comunale. L’impianto da rugby oggi è un vero orgoglio per la Marsica. La nostra direttrice è una sola ed è valida per tutti gli sport da valorizzare, ovvero il benessere dei nostri giovani, che devono essere forti nello spirito e nel corpo. In questo campo da rugby, che vediamo oggi per la prima volta, c’è un pezzo di tutti noi. Andiamo avanti e di corsa, con la testa sulle spalle: il nostro grazie va ai soci della palla ovale ma anche ai giovani di Avezzano che partecipano sempre con passione ed entusiasmo ai tanti progetti sportivi della città”.

Alle parole del primo cittadino hanno fatto eco quelle di Pierluigi Di Stefano, assessore allo sport al Comune di Avezzano, che ha affermato “Sono giornate di buone notizie per lo sport, qui ad Avezzano. Oggi da Trento sarà annunciata ufficialmente la tappa avezzanese del Giro d’Italia. Un fruttuoso partenariato pubblico-privato studiato nei minimi dettagli dall’Amministrazione comunale e proposto dalla società. Abbiamo investito tanto, sia a livello di risorse che di capitale umano, intavolando un lavoro sinergico e congiunto tra i nostri uffici e lo staff dell’Isweb Avezzano Rugby. Questa operazione di riqualificazione potrà, nell’immediato futuro, diventare modello ed esempio anche per altre società sportive del territorio”.

Soddisfazione unanime da parte delle istituzioni regionali rappresentate dall’Assessore Mario Quaglieri e dai Consiglieri Giorgio Fedele e Massimo Verrecchia che hanno speso parole di apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dalla società avezzanese. È stata sottolineata l’importanza del lavoro svolto in sinergia che ha portato a un risultato storico per il club abruzzese, ma anche la necessità di fare squadra raggiungere obiettivi ambiziosi e traguardi prestigiosi. Luisi e Morelli, in rappresentanza della Federazione Italiana Rugby, hanno elogiato la concretezza dell’Isweb Avezzano Rugby e la capacità, come società, di progredire costantemente in un percorso virtuoso avviato sette anni fa e che ora attesta i gialloneri come realtà modello in Abruzzo e in Italia.