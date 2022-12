AVEZZANO: INCONTRO SU FORMAZIONE E LAVORO AL “GALILEI” CON MARSILIO E QUARESIMALE

AVEZZANO – Un incontro su formazione e lavoro nell’ambito dell’europrogettazione.

Nell’Aula Magna dell’Istituto Galilei di Avezzano, si è svolto un importante evento di comunicazione della Regione Abruzzo, Dipartimento di Presidenza, Servizio Adg Unica Fesr-Fse, alla presenze degli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Europeo.

A fare gli onori di casa il dirigente Candeloro Di Biagio che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza dell’evento e la centralità del corso in europrogettazione e lingua cinese del nostro Istituto, un percorso sperimentale, avviato qualche anno fa, che sta dando ottimi risultati e grandi riscontri ed offre agli studenti una reale ed attuale possibilità di formazione tecnico-professionale al passo con i tempi e con la domanda del mercato del lavoro.

È intervenuto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che nel salutare i relatori e gli studenti ha sottolineato l’importanza, in questo preciso momento storico, di avere una scuola,” unica in Abruzzo e tra le poche nel centrosud, ad aver un corso ad indirizzo europeo con specializzazione in europrogettazione”.

Sono poi ntervenuti l’assessore regionale all’Istruzione e politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Avezzano, Patrizia Gallese.

L’incontro, che ha visto anche il contributo dei rappresentati della Commissione Europea, Adelina Dos Reis e Willebrord Sluijters, si è incentrato sull’illustrare le buone pratiche del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo ed il racconto di alcuni degli interventi più incisivi ddella programmazione 2014-2020, nell’intento di comunicare ai ragazzi l’importanza dei fondi europei e il loro impatto sul territorio e sui cittadini.

I lavori che hanno visto gli importanti interventi di Carmine Cipollone, drigente dell’Autorità di Gestione, Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento di Presidenza, e Annalisa Michetti, di Europe Direct, hanno visto in ultimo il racconto di esperienze di alcune best practice grazie all’ingegner Sergio D’Alberto, Senior Manager di LFoundry e Kevin Liberato sulle sul Sistema Its.