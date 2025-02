AVEZZANO: INCONTRO TRA DI PANGRAZIO E IL SUB COMMISSARIO ARAP ROMANELLI

AVEZZANO – Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha ricevuto in Municipio il nuovo sub commissario dell’Arap (Azienda Regionale Attività Produttive) Roberto Romanelli. Un incontro nel quale il primo cittadino ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina, sottolineando “il valore che la professionalità e l’esperienza di Romanelli possono apportare alle imprese e allo sviluppo del territorio”.

Il sindaco ha definito Romanelli “un amico della città”, ricordando il suo impegno come amministratore del Tecnopolo d’Abruzzo, ruolo nel quale ha saputo guidare l’ente in un percorso di crescita e innovazione. Inoltre, ha evidenziato il suo contributo concreto ad Avezzano con la presentazione del sistema di sensori per la sicurezza sismica nelle scuole e in altri edifici della città, un’iniziativa che ha rafforzato il legame tra ricerca, tecnologia e tutela del territorio. “La sua nomina – ha dichiarato Di Pangrazio – è una notizia positiva per Avezzano e per tutto il territorio marsicano, perché significa avere una figura competente e attenta alle esigenze delle nostre imprese e del tessuto produttivo”.

L’incontro si è svolto in un momento di significativa trasformazione per l’ARAP, con la ridefinizione degli assetti della governance e l’introduzione di nuove formule di gestione. Il sub commissario avrà infatti il compito di supportare il commissario non solo nella gestione ordinaria e straordinaria ma anche per le attività che porteranno alla costituzione della nuova agenzia regionale unica delle attività produttive, Aruap, frutto della fusione tra la stessa Arap e il consorzio per lo sviluppo industriale Chieti-Pescara

In questo contesto, nel quale verrà definito un nuovo statuto e nuove regole di funzionamento, il sindaco Di Pangrazio ha espresso un auspicio chiaro: garantire ai Comuni un ruolo attivo nel confronto sulle attività strategiche del territorio. “Avezzano ha una quota di partecipazione ma non è questo il punto. Non si tratta di avere amministratori unici o rappresentanze dirette nei consigli di amministrazione – ha spiegato il primo cittadino – ma di assicurare ai Comuni un luogo o un consiglio o comunque un organismo snello di raccordo stabile sulle scelte strategiche che influenzano il futuro delle nostre aree produttive. La formula giuridica si può individuare facilmente e potrebbe essere utile per facilitare il lavoro della struttura che dovrà essere sempre più un motore di sviluppo regionale”.

Avezzano, con i suoi insediamenti industriali e le realtà imprenditoriali consolidate, rappresenta un punto di riferimento per l’economia regionale. Il sindaco ha quindi chiesto a Romanelli di tenere in considerazione queste riflessioni nel processo di riorganizzazione dell’ARAP, affinché le amministrazioni locali possano contribuire con la loro visione e conoscenza del territorio alla definizione delle politiche di sviluppo.

Romanelli, dal canto suo, ha garantito massima attenzione alle istanze del Comune di Avezzano e alla proposta relativa alla individuazione di una formula di partecipazione per le città territorio. “Conosco il sindaco da più di venti anni. È un amministratore di grande esperienza e appassionato della sua città. Le sfide di dell’ARAP – ha sottolineato – devono basarsi anche su una sinergia forte tra enti locali, imprese e istituzioni, per creare un contesto favorevole agli investimenti e alla crescita”.

Nell’incontro c’è stato un confronto anche sulla situazione della LFoundry e sulle nuove iniziative sul settore energetico che Arap ha avviato, con l’impegno reciproco a mantenere un dialogo costante e a lavorare in sinergia per garantire uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile, capace di valorizzare le potenzialità del territorio e di rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale.