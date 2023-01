AVEZZANO, – Indagini sono in corso ad Avezzano per la morte in ospedale di una donna di 79 anni del posto: a segnalare il decesso alle autorità giudiziarie è stato il personale medico dell’ospedale dopo avere riscontrato delle lesioni sul corpo.

La procura di Avezzano sta esaminando la cartella clinica della donna per decidere se effettuare l’autopsia: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un’aggressione nel corso di una lite.