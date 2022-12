AVEZZANO: L’8 DICEMBRE ARRIVA LINO BANFI PER INAUGURARE I FESTEGGIAMENTI DI NATALE

AVEZZANO – La cerimonia inaugurale del calendario delle feste della città si terrà l’8 dicembre, a Piazza Risorgimento, a partire dalle 16 Il 6 dicembre, in Comune, alle ore 12: conferenza stampa di presentazione degli eventi ‘Magie di Natale’ Magie di luci, incantesimi di profumi, bagliori, armonie ma anche tanta solidarietà. Avezzano scommette sul Natale e lo fa lanciando un mese intero di eventi e concerti che riporteranno, in centro-città, cittadini, bambini e turisti.

La prima grande e irrinunciabile sorpresa è stata infiocchettata proprio per l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Risorgimento, il prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. L’8 pomeriggio, dalle ore 16, si terrà la cerimonia di apertura del calendario delle feste, con un testimonial d’eccezione: per la prima volta in Abruzzo, sarà ospite graditissimo della città di Avezzano Lino Banfi, il ‘nonno LIbero’ nazionale.

L’arrivo in città del notissimo attore è stato possibile grazie alla sapiente direzione artistica del fisarmonicista, M° e professore Danilo Murzilli, del dipartimento di eventi sociali e spettacolo Argos forze di polizia coordinato dal dr. Gianluca Guerrici e dal dr. Fausto Zilli.

“Sarà una festa che darà il via alle feste: l’amministrazione ha fatto il massimo per garantire un inverno pieno di appuntamenti cultuali, divertenti, ricchi e originali. Il calendario eventi di quest’anno, ‘Magie di Natale’ – dicono le consigliere comunali Concetta Balsorio, Federica Collalto, Maria Antonietta Dominici e Alessandra Cerone che hanno collaborato per l’ideazione con l’assessorato alla Cultura guidato da Di Stefano – non lascia nulla al caso ed è un maxi contenitore di iniziative che coinvolgerà tutto il tessuto cittadino, dal centro fino alle periferie e alle frazioni. Un mese di manifestazioni tra teatro, pomeriggi per gli amici a 4 zampe, feste per bambini, marionette e laboratori artistici sul Natale che verrà presentato ufficialmente alla città”.