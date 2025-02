AVEZZANO: LADRI IN CASA DEL CAPOGRUPPO FDI VERRECCHIA, INDAGA LA POLIZIA

AVEZZANO – Furto nell’abitazione della periferia di Avezzano del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Massimo Verrecchia.

Sul grave fatto indaga la polizia, che ha compiuto accertamenti e rilievi con il supporto della Scientifica.

Il bottino è composto soprattutto da effetti personali, anche preziosi. I ladri hanno danneggiato infissi e arredamento.

Il furto è stato scoperto nella serata di ieri, quando Verrecchia è rincasato e ha trovato la sua abitazione a soqquadro. Così come quella della sorella nella stessa villetta.

I malviventi hanno evidentemente studiato il colpo nel dettaglio, anche con appostamenti. Hanno scelto, infatti, il momento in cui non c’era nessuno in entrambi gli appartamenti, per scavalcare il recinto e accedere all’interno dell’edificio forzando una finestra.