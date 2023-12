AVEZZANO, LAVORI URGENTI VIA PAGANI: DA DOMANI CHIUSO SOTTOPASSO E DEVIAZIONI VIABILITA’

AVEZZANO – A seguito del sopralluogo è stata accertata la necessità di procedere con i lavori tramite ditta esterna per il ripristino dell’intonaco delle pareti e del solaio previa rimozione delle parti cedevoli: per questo il Comune di Avezzano (L’Aquila) ha emesso un’ordinanza dirigenziale che dispone, da domani 13 dicembre, la chiusura momentanea del sottopasso di via Pagani per lavori.

Pertanto, il settore ha determinato la modifica della circolazione stradale del tratto interessato secondo il seguente schema: a) transennamento con chiusura strada via Don Minzoni, lato Sud, all’altezza di Via Cassinelli e svolta obbligatoria a sx verso Via Cassinelli; b) obbligo di svolta a Dx per chi proviene da Via Cassinelli e si immette in Via Don Minzoni; c) transennamento ingresso sottopasso Via Pagani, incrocio Via Monsignor Valerii, con svolta obbligatoria a Sx direzione Via Corradini, per i veicoli che provengono da Via Monsignor Valerii d) transennamento di Via Pagani all’incrocio con Via Monsignor Bagnoli con l’obbligo di svolta a dx e sx per i pedoni e veicoli provenienti da Via Corradini; e) transennamento in Via Madonna del Passo con divieto di accesso per chi proviene da Via Roma con esclusione dei residenti nella stessa strada e traverse per raggiungere il proprio domicilio; f) obbligo di svolta a Dx per tutti i residenti di Via Madonna del Passo e per gli utenti che si immettono su Via Madonna del passo dalle traverse secondarie, con unica direzione consentita Via Roma.

Così dal 13 dicembre 2023 fino alla fine dei lavori sarà vietato il transito dei veicoli, per il tempo strettamente indispensabile.