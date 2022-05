AVEZZANO, LND: “ESCLUSIONE SOCIETA’ CALCIO LUPI MARSI NON DIPENDE DA QUESTIONE CAMPO”

AVEZZANO – In relazione all’articolo Ansa, pubblicato da AbruzzoWeb “AVEZZANO: SOCIETA’ CALCIO LUPI MARSI SENZA CAMPO, ESTROMESSA DA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA la LND “intende precisare che le motivazioni addotte dalla società LUPI MARSI il relazione al provvedimento di esclusione dal campionato non corrispondono a verità”.

In una nota la Lnd aggiunge: “In particolare la motivazione dell’esclusione dipende dal fatto che la società non ha preso parte a 2 gare, e alla luce del regolamento va esclusa. La questione del campo non ha nessuna rilevanza nel provvedimento, che è scattato alla seconda ‘rinuncia’ in quanto il club si presentava in campo con un numero insufficiente di calciatori (5) rispetto al numero minimo previsto dal regolamento (7)”.