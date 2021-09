AVEZZANO: LOTTA A MOSCHE E ZANZARE, NUOVA DISINFESTAZIONE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE

AVEZZANO – Lotta a mosche e zanzare, scatta una nuova campagna di disinfestazione: la tre giorni di disinfestazione adulticida notturna a cura della Tekneko, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune, è in programma per i giorni 20, 21 e 22 settembre luglio, sempre dalle 00,1 alle 5.30 del mattino: la campagna di disinfestazione partirà da Borgo via Nuova, Borgo Incile, Cese-Avezzano sud ovest, zona Cupello e piazza Cavour, zona a ovest di via Roma, più in tutti i parchi e giardini.

La seconda notte l’intervento di disinfestazione interesserà l’area di Avezzano nord e nord est, compreso Scalzagallo, parchi e aree verdi compresi. Il terzo giorno di lotta contro mosche e zanzare gli addetti ai lavori interverranno nelle zone di Antrosano, Castelnuovo, Paterno, San Pelino, Caruscino, Avezzano centro, piazza Torlonia, parchi e giardini. Comune e società Tekneko invitato i cittadini a chiudere le finestre e non esporre indumenti durante la fase di disinfestazione.