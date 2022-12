AVEZZANO: LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI, COMUNE E TEKNEKO COINVOLGONO I RISTORANTI

AVEZZANO – Riparte la campagna contro lo spreco alimentare promossa da Comune di Avezzano e Tekneko. Gli sprechi alimentari costituiscono oggi una grossa fetta della produzione dei rifiuti in Italia e all’estero. Proprio per questo sono sempre di più le comunità che si stanno organizzando per la loro riduzione.

Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni dell’Abruzzo, del Lazio, della Puglia e del Molise, ha deciso di proseguire con la campagna “Avanzi zero” lanciata da tempo insieme al Comune di Avezzano per dare una risposta concreta a questo fenomeno.

Tramite una cartellonistica e campagna ad hoc verranno invitati i cittadini a ridurre gli sprechi alimentari avendo sempre un occhio attento all’ambiente. Inoltre saranno distribuite nuovamente ai ristoranti della città delle “Family bag” per portare a casa quello che non si è consumato durante il pranzo o la cena.

“L’iniziativa che abbiamo lanciato nel 2018 insieme al Comune di Avezzano ha un alto valore soprattutto in un momento come questo”, ha spiegato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “siamo certi che, come già in passato, saranno tanti i ristoratori e gli utenti che cercheranno di dare il loro contributo riducendo gli sprechi alimentari. Sono certo che insieme potremo fare un ulteriore passo in avanti verso la riduzione dei rifiuti”.

“Dobbiamo”, ha aggiunto e rimarcato l’assessore all’Ambiente del Comune di Avezzano, Maria Teresa Colizza, “dare il giusto valore al cibo e coinvolgere i nostri concittadini nel progetto di ridurre gli sprechi alimentari. Partiamo dai ristoranti e dai luoghi di ristoro della città, con l’obiettivo, però, di arrivare ad allargare l’uso delle ‘family bag’ anche alle mense scolastiche. Per raggiungere tutti assieme un buon livello di sviluppo sostenibile dobbiamo invertire la rotta della sovrapproduzione inutile di cibo e ridurre i rifiuti. L’uso delle food bag deve diventare una pratica comune e diffusa”.

I ristoranti che sono interessati a ricevere le Family bag potranno contattare Tekneko al numero 0863.509177.