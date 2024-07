AVEZZANO: LUTTO E SCONCERTO PER IMPROVVISA MORTE DELLA 39ENNE NICOLE MASTROSTEFANO

AVEZZANO – Lutto e sconcerto ad Avezzano, per l’improvvisa morte di Nicole Mastrostefano: 39 anni, trovata senza vita nel suo appartamento situato in centro città.

Ad allertare i soccorsi i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la 39enne. Nicole Mastrostefano è stata colpita da un malore mentre si trovava sola in casa, per lei non c’è stato nulla da fare.

La scomparsa della giovane donna ha destato sconcerto e dolore nella comunità. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, il padre di Nicole è un noto medico, Roberto Mastrostefano.

“Una bellissima fanciulla, un genio dell’informatica”, sono le parole piene di dolcezza del padre della 39enne. “Una ragazza piena di vita e di idee. L’arresto cardiaco stamattina me l’ha portata via”.

Nicole Mastrostefano ha fatto parte per molti anni di un’associazione per il recupero di ragazzi affetti da ludopatie e alcol denominata Narconon, che riusciva a portare i pazienti alla guarigione.