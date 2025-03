AVEZZANO: LUTTO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO, ADDIO A DANILO PARIS MORTO A SOLI 49ANNI

AVEZZANO- Lutto ad Avezzano per la morte di Danilo Paris, volto noto della comunità e volontario della Protezione civile locale, morto per un malore sabato notte all’ospedale di Avezzano a 49 anni. Si era recato al pronto soccorso sabato sera per un dolore al torace che aveva ormai da più di un’ora. Durante le procedure di registrazione al triage improvvisamente è morto per arresto cardiaco.

Era stimato per l’impegno profuso con la protezione civile di Avezzano (Aq), dove si dedicava con passione ad aiutare il prossimo e il Comune di Avezzano ha voluto ricordarlo parlando di «un instancabile e valoroso volontario della Protezione civile locale». I medici del pronto soccorso hanno richiesto l’autopsia per chiarire le cause del decesso vista la sua età relativamente giovane. La data dei funerali sarà fissata solo dopo questo esame.