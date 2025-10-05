AVEZZANO: MAGGIORANZA DI DI PANGRAZIO PERDE PEZZI, FRACASSI IN FDI, “CITTA’ DEVE TORNARE A PESARE”

AVEZZANO – A meno di un anno dalle elezioni comunali di Avezzano, la maggioranza del sindaco civico Gianni Di Pangrazio perde un pezzo: il consigliere Ernesto Fracassi, passa all’opposizione e aderisce formalmente a Fratelli d’Italia. Era stato eletto nel 202o nella lista Patto per la Marsica con 278 voti. A dicembre 2023 è stato eletto consigliere provinciale nella lista “Provincia Territorio”.

Un punto importante a favore in vista della corsa elettorale, per il centrodestra, che seppure non compattamente, ha già lanciato nell’agone, come possibile candidato sindaco, l’ex questore 65enne Alessio Cesareo, da parte in primis dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Massimo Verrecchia e dal segretario provinciale di Forza Italia, ex sindaco di Avezzano e ora presidente della società dei trasporti regionali Tua Gabriele De Angelis. L’Udc invece si è sfilato e appoggerà Di Pangrazio assieme alla Lega, dentro cui si è creata una spaccatura.

“Ho preso questa decisione perché in questa fase solo i partiti, in primis Fdi, possano garantire un peso ad Avezzano, grazie ai propri rappresentanti all’interno delle istituzioni regionali e nazionali.

Commentano il coordinatore cittadino Pierfrancesco Mazzei ed il coordinatore provinciale, Claudio Gregori.

“Siamo molto contenti dell’adesione del consigliere Ernesto Fracassi, una persona seria e forte di una esperienza amministrativa che arricchisce politicamente il nostro partito. La sua adesione rafforza sempre di più la linea tracciata dal partito, segno evidente del buon lavoro che si sta portando avanti sul territorio, con credibilità e coerenza”.