AVEZZANO: MESSA AGLI AGRICOLTORI E BENEDIZIONE DEI TRATTORI CON IL VESCOVO MASSARO

L’AQUILA – Il 14 novembre, nella Cattedrale dei Marsi di Avezzano, ore 10:30, si terrà la tradizionale Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti, con conseguente benedizione dei trattori provenienti dalle campagne fucensi. Imprenditori, agricoli e cittadini provenienti dalle comunità limitrofe si ritroveranno per celebrare un rito antico e suggestivo, atto a ricordare lo stretto legame esistente tra l’agricoltore e la comunità cristiana. Presenzieranno gli imprenditori componenti il consiglio Coldiretti L’Aquila, dai presidenti di sezione e ai direttori regionale Danilo Merz e provinciale Domenico Roselli. Prevista anche la partecipazione dei sindaci dei Comuni della Marsica.

L’evento, che coincide con la quinta edizione della Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco, inizierà con il raduno dei trattori in piazza Risorgimento alle ore 9:30 e la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale alle ore 10.30; la funzione verrà esercitata dal nuovo vescovo di Avezzano, Giovanni Massaro e concelebrata da don Enzo Massotti e dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti don Juvence Velondrazana. Nel corso della messa e in considerazione della ricorrenza mondiale verranno offerti ortaggi e altri beni provenienti direttamente dalle campagne aquilane.

“La Giornata ha lontane origini nelle tradizioni religiose del nostro popolo – commenta la Diocesi dei Marsi -, ed è stata promossa, con lodevole iniziativa, negli ultimi anni, da Coldiretti e da movimenti sociali di ispirazione cristiana. E’ infatti necessario, oggi più che mai, richiamare gli uomini alla lode di Dio, datore di ogni bene, alla valorizzazione e alla giusta distribuzione dei doni della terra, al rispetto dell’ambiente naturale e alla solidarietà con quelli che lavorano”.

“Saranno questi – chiude la Diocesi – i motivi che detteranno la riflessione religiosa della Giornata di ringraziamento e ne ispireranno la preghiera. Possa la Giornata del ringraziamento essere espressione di fede, riconoscente e supplice, di tutto il popolo cristiano”.