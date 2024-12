AVEZZANO: MINACCE E MOLESTIE A UNO STUDENTE MINORENNE, GIOVANE AMMONITO DAL QUESTORE

AVEZZANO – Il Questore dell’Aquila ha emesso un avviso orale nei confronti di uno studente, maggiorenne, che frequenta un istituto scolastico di Avezzano (Aq). Il ragazzo raggiunto dal provvedimento, si è reso responsabile, nei confronti di un altro studente minorenne, di condotte aggressive minacciose e moleste, a seguito delle quali la vittima ha presentato una querela per lesioni presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano.

Gli uomini della Squadra Anticrimine del Commissariato hanno lavorato per ricostruire il compendio probatorio identificando l’aggressore ed effettuando accertamenti dai quali è emerso che la persona denunciata già in altra occasione, nello scorso anno scolastico, aveva aggredito un altro ragazzo durante una lezione provocando, anche in quel caso, delle lesioni personali alla vittima.

Per tali fatti il Questore dell’Aquila ha formalmente ammonito lo studente con il provvedimento dell’avviso orale, considerando che il comportamento del “richiamato” appare pericoloso sotto il profilo della sicurezza e della tranquillità pubblica. Con il provvedimento emesso, qualora fossero commessi altri episodi di violenza da parte del giovane, l’Autorità di Pubblica Sicurezza valuterà l’emissione di misure di sicurezza ancora più afflittive.