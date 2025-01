AVEZZANO – “Accogliamo con entusiasmo l’invito del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, a unire le forze per offrire alla città una prospettiva di cambiamento reale”. E ancora: “vogliamo interrompere finalmente quella politica di ‘falso civismo’ e opportunismo che ha dominato negli ultimi anni”.

Forza Italia di Avezzano con tutti e tre i suoi consiglieri comunali, Tiziano Genovesi, Goffredo Taddei e Mario Babbo, esce allo scoperto e dichiara la ferma volontà di restare all’opposizione del sindaco civico Gianni Di Pangrazio, schierandosi in vista delle prossime elezioni della primavera del 2026, al fianco del capogruppo di Fdi Verrecchia che suona già la carica per disarcionare il sindaco con un centrodestra compatto, in assetto tradizionale, senza più “alchimie civiche”.

Mentre il suo rivale dentro Fdi, l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, ha invece confermato il suo appoggio al sindaco, per contraccambiare il sostegno avuto alle regionali, dove l’ex sindaco di Trasacco è stato il più votato in assoluto con quasi 12mila preferenze.

La presa di posizione dei tre forzisti è a maggior ragione significativa dopo le insistenti voci, già riferite da Abruzzoweb, di un dialogo in corso, ad oggi non smentite, tra Di Pangrazio e Gabriele de Angelis, coordinatore provinciale di Forza Italia e presidente di Tua, l’azienda del trasporto unico regionale, che prevedeva l’ingresso degli azzurri nella composita maggioranza civica del sindaco.

Manovre che avevano mandato su tutte le furie in particolare Tiziano Genovesi, candidato sindaco di Lega ed Fdi nell’ottobre 2020, battuto al ballottaggio da Di Pangrazio, leghista poi passato a Fi.

“Il nostro gruppo consiliare si propone come co-organizzatore del primo evento politico programmatico per Avezzano, un’assemblea pubblica che si terrà a febbraio – scrivono nella nota – “. Sarà l’occasione per coinvolgere i cittadini, riportandoli al centro delle decisioni che riguardano il loro futuro e interrompendo finalmente quella politica di “falso civismo” e opportunismo che ha dominato negli ultimi anni”.

Affondano dunque il colpo: “Avezzano vive un momento di grande fermento politico, e Forza Italia ribadisce con determinazione la sua posizione di ferma opposizione all’amministrazione uscente guidata dal sindaco Di Pangrazio. Dopo 13 anni di gestione caratterizzata da proclami, promesse irrealizzate e una politica più orientata alla sopravvivenza personale che al bene degli avezzanesi, è tempo che la città cambi direzione e trovi un’alternativa seria, concreta e responsabile”.

Forza Italia, sottolineano i tre consiglieri, “è in forte crescita su tutto il territorio, rappresenta oggi una delle forze politiche più dinamiche e positive della scena politica locale. Ad Avezzano, il gruppo consiliare sta registrando un momento di entusiasmo e rinnovata fiducia, segno di un progetto politico che trova riscontro tra i cittadini e che si pone come una vera forza moderata ma decisa, coerente nell’opposizione e proiettata verso il futuro”.

“Forza Italia e tutto il centrodestra unito – conclude la nota -, si impegnano a dare segnali chiari di discontinuità politica rispetto a chi, in passato, ha fatto il saltimbanco tra promesse non mantenute e strategie opportunistiche. Avezzano merita un’amministrazione che lavori con serietà, visione e responsabilità, e noi siamo pronti a costruire un progetto per riportare la città al ruolo che le spetta, sia a livello regionale che nazionale. La crescita degli iscritti al nostro partito e il rinnovato interesse per il progetto politico di Forza Italia ci danno la forza e l’entusiasmo necessari per affrontare questa sfida. Lavoreremo con determinazione, insieme agli alleati di centrodestra, per ridare speranza e prospettiva agli avezzanesi. Avezzano merita di più, e noi siamo pronti a fare la nostra parte.