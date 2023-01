AVEZZANO: NON SI FERMANO ALL’ALT E FUGGONO, PRESI CON 30 GRAMMI DI COCAINA IN TASCA

AVEZZANO – La pattuglia dei Carabinieri intima l’alt per un controllo e il conducente di una utilitaria non si ferma tentando la fuga. Così, ieri sera, un 27enne di origine magrebina è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano impegnati nella mirata attività di contrasto al traffico degli stupefacenti.

L’uomo, nel corso di un servizio antidroga, insieme a un passeggero, è stato intercettato a bordo del proprio mezzo e per questo sottoposto ad un primo controllo nella zona industriale della città dove, una pattuglia del Radiomobile, intima l’alt senza esito.

Il conducente, invece di fermarsi, accelera e tenta una breve fuga terminata dopo qualche centinaia di metri andando a tamponare un’auto che precedeva. I due occupanti hanno continuato la fuga a piedi lungo le campagne circostanti e, mentre uno riesce dileguarsi, l’altro viene raggiunto da militari posti all’inseguimento.

Una volta bloccato l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di cocaina, il più indosso alla persona, già suddivisi in 55 singole dosi destinate, verosimilmente, allo spaccio.

Il 27enne fermato è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con altra persona nei cui confronti i componenti del Nucleo stanno ancora svolgendo indagini per l’adozione di eventuali provvedimenti giudiziari.

L’estemporanea operazione di polizia giudiziaria è stata portata a conoscenza del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, il quale, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida richiesta al GIP dello stesso Tribunale, ha disposto il trasferimento dell’arrestato preso un istituto penitenziario.