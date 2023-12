AVEZZANO OK A PROGETTO DEFINITIVO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FUCINO CON FONDI PNRR

L’AQUILA – Con fondi PNRR, verrà realizzato un nuovissimo centro didattico per i più piccoli, nella città di Avezzano. Nei giorni scorsi, infatti, è stato approvato il progetto definitivo di fattibilità tecnico-economica, preludio per l’apertura del cantiere che condurrà all’edificazione del nuovo asilo nido comunale di via Fucino. Una struttura all’avanguardia e importantissima per le famiglie del territorio, che costerà 2 milioni e 640 mila euro.

Ne danno notizia il vicesindaco di Avezzano, con delega alle politiche scolastiche e proprio al PNRR, Domenico Di Berardino e l’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone: “Il Comune aveva presentato a dicembre 2021, – specifica Di Berardino-, una proposta per la realizzazione di un asilo in base alla Misura numero 4 del PNRR, componente 1, ovvero relativa al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione sul territorio. Abbiamo inoltrato, grazie all’egregio lavoro dei nostri uffici, la candidatura in tempo. Una volta ammessi a finanziamento, abbiamo firmato l’accordo con il Ministero dell’Istruzione. Accordo che ora prende forma e sostanza”

“La storica scuola elementare, – sottolinea Cipollone – che tanto ha dato alla città e alla popolazione, anche e soprattutto durante l’emergenza Covid, divenendo un vero e proprio centro vaccinale grazie alla sinergia con la Asl, adesso verrà demolita e ricostruita. Al suo posto, nascerà un asilo nido che ospiterà circa 300 bambini. Assieme alla struttura dell’Orsetto Bernardo, daun milione e mezzo di euro, il nuovo asilo nido andrà ad ampliare ancora di più l’offerta didattica, educativa e ludica per i più piccoli della nostra città. Non siamo solo soddisfatti, siamo emozionati, perché Avezzano continua ad arricchirsi di servizi, porte aperte ed opportunità”.

L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è un ulteriore passo avanti concluso nei tempi, così come previsto dalla tabella di marcia designata per le opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “La nostra amministrazione – conclude Di Berardino – è stata premiata a livello nazionale per la sua road map sull’efficientamento delle scuole, portata a compimento tra precedente e nuovo mandato del sindaco Di Pangrazio”.

L’asilo verrà realizzato con materiali a ridotto impatto ambientale. Tutta la procedura è avvenuta attraverso l’accordo quadro che è stato sottoscritto con Invitalia: il prossimo step sarà l’apertura del cantiere, la cui conclusione è prevista per la fine di dicembre 2025.