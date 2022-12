AVEZZANO: OK IN GIUNTA AL BILANCIO DI PREVISIONE. RIDOLFI, “POSSIAMO MANTENERE GLI IMPEGNI PRESI”

AVEZZANO – La Giunta comunale di Avezzano ha approvato il Bilancio di Previsione prima della fine dell’anno, quindi in linea col dettato della normativa. Un risultato importante già questo, visto che, grazie all’approvazione nei termini dei legge, l’Amministrazione potrà subito programmare la sua attività di concretizzazione di quanto in cantiere.

La giunta ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025, nella seduta di lunedì 19 dicembre. Ora l’atto dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale che si terrà, in ogni caso, prima della fine dell’anno.

Due, a grandi linee, gli elementi guida contenuti nel documento di previsione 2023/2025. Per le entrate, il Comune di Avezzano potrà contare su oltre 25 milioni dal titolo primo, e questo grazie alla lotta all’evasione che l’Amministrazione sta portando avanti, anche per il 2023. Per la spesa, pur dovendo tener conto dell’aumento delle spese energetiche, quasi raddoppiate per via dei rincari, l’Amministrazione mantiene invariato il programma di interventi per l’ammodernamento complessivo di tutta la città.

«Riuscire a portare in Consiglio il Bilancio 2023/2025 prima della fine dell’anno, oltre ad essere un risultato importante – afferma il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Fabrizio Ridolfi – è motivo di orgoglio. Grazie a questo, l’Amministrazione potrà agire in continuità per il bene della nostra bella città. Ma non solo. Questo non era un bilancio semplice – prosegue Ridolfi – visti i tempi, il rincaro energetico e la situazione economica complessiva. Nonostante tutto, l’Amministrazione è riuscita a far sì che il Bilancio coprisse tutte le voci previste dal programma proposto ai concittadini”.

“Una conferma in più, se ce ne fosse stato ancora bisogno – conclude il Presidente Ridolfi – che le proposte fatte alla città da questa coalizione, a partire dal Sindaco Di Pangrazio, non erano promesse elettorali, ma impegni presi con l’intenzione di mantenerli per rendere Avezzano sempre più moderna, efficiente e attrattiva». Avezzano lì, 20 Dicembre 2022