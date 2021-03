AVEZZANO, OPERAZIONE “RESTYLING” IN PIAZZA RISORGIMENTO

AVEZZANO – Scatta l’operazione restyling della pavimentazione sconnessa in piazza Risorgimento ad Avezzano, dove il passare del tempo e il transito degli autocarri e dei furgoni, in primis del mercato infrasettimanale, hanno provocato l’allentamento del porfido, con la fuoriuscita dei cubetti e delle piastrelle.

“Un problema annoso che potrà trovare soluzione con un intervento di riqualificazione generale del punto di aggregazione cittadino di fronte alla Cattedrale – si legge in una nota – In attesa dell’intervento che, vista la portata, necessità di tempo e investimenti corposi, l’amministrazione Di Pangrazio ha quindi affidato a un’impresa specializzata nel settore gli interventi di manutenzione ordinaria nei vari punti deteriorati finalizzati al ripristino della pavimentazione anche per evitare rischi per le persone con in testa le categorie più fragili”.

“Si tratta quindi di un intervento che andrà eseguito velocemente, nella speranza che passata la fase delicata della pandemia anche le famiglie che affollano la piazza nelle giornate di sole, possano godere di uno spazio fruibile in sicurezza”.