AVEZZANO: PARTITI I LAVORI PER REALIZZARE IL COLLETTORE CHE DISMETTERA’ L’IMPIANTO DI POZZILLO

AVEZZANO – Partiti i lavori di realizzazione del collettore che dismetterà l’impianto di Pozzillo e confluirà i reflui nel nuovo depuratore di Via Nuova, il più grande depuratore a membrane della Regione Abruzzo. L’opera di collettamento è finanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo e cofinanziato dal CAM, per un importo totale di circa un milione e seicentomila.

Quest’opera entrerà in funzione entro il 2025. Nel frattempo, i lavori di potenziamento ed ampliamento, del nuovo depuratore di Avezzano (L’Aquila), con una capacità depurativa per circa 80.000 abitanti equivalenti; per un valore di oltre 5 milioni di euro vanno avanti ed hanno raggiunto quasi il 40% della realizzazione.

“Un’opera necessaria per la circuitazione completa del sistema fognario e depurativo della città di Avezzano –commenta il membro del Consiglio di gestione avv. Walter Bonaldi -. Questi lavori rientrano in una programmazione di miglioramento del sistema fognario e depurativo dell’intera Marsica avviata dal Consorzio Acquedottistico Marsicano. Oggi, possiamo dire che, con l’inizio di questi ultimi lavori abbiamo chiuso definitivamente il progetto depurativo della città di Avezzano. Il Consorzio ringrazia – conclude Bonaldi – anche l’amministrazione comunale di Avezzano per la continua collaborazione e disponibilità e tutti gli uffici coinvolti”.