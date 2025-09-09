AVEZZANO: PIAZZA MATTEOTTI CAMBIA VOLTO, IL COMUNE HA AFFIDATO I LAVORI

AVEZZANO – È stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di restyling e rifunzionalizzazione di piazza Giacomo Matteotti.

Il piazzale della stazione di Avezzano si appresta dunque a cambiare volto. L’intervento è complementare al progetto di pedonalizzazione e nuovo arredo urbano di corso della Libertà.

“Con questo intervento -, spiega Gianni Di Pangrazio il primo cittadino di Avezzano, “puntiamo a migliorare l’accoglienza dei turisti, dei visitatori e dei pendolari offrendo servizi informativi e logistici adeguati, favorendo così una migliore fruizione del patrimonio culturale locale. La nuova estetica e la nuova funzionalità dell’area restituiranno a piazza Matteotti il ruolo centrale che merita anche come luogo di incontro e aggregazione”.

L’intervento di restyling e rifunzionalizzazione di piazza Giacomo Matteotti interessa un’area di circa 13.200 metri quadrati esi articola in tre lotti. Il primo riguarda la creazione di un parcheggio a raso da 220 posti auto, a fronte degli 84 esistenti, volto a limitare l’accesso in centro e a supportare la pedonalizzazione di corso della Libertà.

Nell’area parcheggio troveranno spazio anche 2 posti autobus, 10 posti motociclette e una rastrelliera per le biciclette. Il progetto prevede anche l’integrazione del verde pubblico attraverso la piantumazione di alberi, nuovi impianti di pubblica illuminazione e smaltimento delle acque piovane. All’area parcheggio che vedrà triplicare la sua attuale capienza si accederà sia da via Montello che da via Monte Velino attraverso una mini-rotatoria.

Il secondo lotto coincide con la riqualificazione di piazza Matteotti come area di relax e per le famiglie.

Il progettista, l’architetto Francesco Stornelli, ha previsto il rifacimento della pavimentazione, nuovi arredi urbani (panchine, cestini, fioriere e altre strutture per migliorare la fruibilità e il comfort della piazza), l’implementazione della pubblica illuminazione e delle aree verdi, nonché un’area giochi per bambini, per trasformare l’area in un luogo di incontro per famiglie.

Il terzo ed ultimo lotto riguarda il rialzamento di un tratto di carreggiata di via Monte Velino, quello in corrispondenza della piazza, per migliorare la sicurezza stradale, favorire la mobilità sostenibile e valorizzare lo spazio urbano circostante. “Questo intervento costituirà il punto di unione fra la nuova piazza Matteotti e la futura Corso della Libertà”, tiene a precisare il sindaco Di Pangrazio.