AVEZZANO, PIOMBA CON L’AUTO SUL BAR: DROGATO 42ENNE, RICOVERATO ALL’AQUILA

AVEZZANO – Guidava sotto l’effetto di droga l’uomo alla guida dell’auto che ieri ad Avezzano, a tutta velocità, ha travolto i tavoli del bar Gran Caffé e gli arredi in marmo della piazza, oltre a un furgone parcheggiato in piazza Risorgimento. Sceso dall’auto, il conducente è andato a tuffarsi nell’acqua gelida della fontana. Poi si è allontanato. Rintracciato, si trova ricoverato nel reparto di igiene mentale dell’ospedale dell’Aquila.

L’incidente è accaduto ieri mattina pochi minuti prima delle 7.30. Solo per un caso nessuno è rimasto coinvolto; a quell’ora i tavoli esterni del bar erano vuoti, così come la piazza. In altro orario poteva essere una tragedia.

Alla guida della Hyundai i40 station wagon c’era K.R., un albanese di 42 anni. Le telecamere, spiega Il Centro, lo hanno ripreso mentre scende dall’auto e si butta nella vasca della fontana. Prima di allontanarsi dal luogo dello schianto, di fronte a numerosi testimoni.

L’auto stava percorrendo via Corradini e invece di svoltare su corso della Libertà ha tirato dritto piombando a tutta velocità sulla zona pedonale e finendo contro un furgone refrigerato il cui conducente stava consegnando della merce. I mezzi hanno travolto i tavolini all’esterno del bar.

Dopo aver constatato che l’uomo era in stato confusionale, i medici dell’ospedale di Avezzano ne hanno disposto il trasferimento nel reparto psichiatrico dell’Aquila. In corso verifiche sul possesso e l’eventuale regolarità della patente.