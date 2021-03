AVEZZANO, PLURIPREGIUDICATO ARRESTATO PER EVASIONE

AVEZZANO – Si era allontanato da una struttura dove si trovava agli arresti domiciliari per vari reati tra i quali rapina, lesioni e furto aggravato.

Lo scorso fine settimana i poliziotti del Commissariato di Avezzano hanno arrestato M.K., 20enne di nazionalità marocchina, per evasione. Il giovane, agli arresti domiciliari in una struttura di Avezzano, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il Tribunale di Roma, a seguito della commissione di vari reati tra i quali rapina, lesioni e furto aggravato, si era allontanato ingiustificatamente dal domicilio.

Prontamente riconosciuto nella zona della Stazione Ferroviaria di Avezzano dagli operatori di Polizia, è stato ricollocato, su disposizione del Pm di turno nella struttura in cui sta scontando la misura cautelare, in attesa del rito direttissimo.

