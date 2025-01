AVEZZANO: PRESTO AL VIA RIPULITURA FOSSI FUCENSI CON 5OMILA EURO FINANZIAMENTI

AVEZZANO – Partiranno a breve, dopo aver ricevuto il finanziamento da 50mila euro, i lavori di ripulitura dei fossi nelle aree fucensi rientranti nel territorio comunale di Avezzano.

Come annunciato nella conferenza stampa del 4 gennaio scoro, l’Amministrazione comunale di Avezzano si appresta ad effettuare un’opera di bonifica dei fossi del Fucino, compresi nel proprio territorio comunale, con la quale saranno rimossi rifiuti, sterpaglie quant’altro nelle vicinanze dei terreni agricoli.

Per tale lavoro il Comune di Avezzano ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro che consentirà, quindi, di eseguire una operazione assolutamente necessaria ai nostri coltivatori.

«Abbiamo risposto ad un bando della Regione Abruzzo – spiega l’assessore Antonietta Dominici – che metteva a disposizione dei fondi, per un massimo appunto di 50mila euro, destinati ai Comuni per effettuare interventi sul proprio territorio finalizzati alla rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o di interesse pubblico, e che noi abbiamo deciso di indirizzare alla ripulitura dei fossi

Abbiamo presentato il nostro progetto che è stato ammesso e finanziato. Immediatamente dopo, quindi, abbiamo iniziato predisporre tutto per poter dare l’avvio alla fase operativa che avrà luogo non appena gli uffici saranno in gradi di poter operare, ma parliamo di tempi strettissimi.

Si tratta di un’opera necessaria ai nostri coltivatori del Fucino e che, da parte nostra – conclude l’assessore Dominici – evidenza l’attenzione di questa Amministrazione per la valorizzazione della nostra agricoltura, uno dei settori di eccellenza di tutto il territorio».